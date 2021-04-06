В Пензе следователи выясняют причины конфликта, в ходе которого 15-летняя девушка ударила ножом 14-летнего одноклассника

Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

5 апреля 2021 года в следственный отдел по Первомайскому району города Пензы регионального следственного управления поступило сообщение о причинении ножевого ранения подростку 2006 года рождения.

По данному факту следственным отделом незамедлительно организован выезд на место происшествия. Возбуждено уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).

Как выяснилось, в одной из школ города во время перемены 15-летняя учащаяся в ходе конфликта с 14-летним одноклассником нанесла ему удар ножом в область спины.

Потерпевший госпитализирован, ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Несовершеннолетняя состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних органов внутренних дел.