В Пензе, продавая плиту подруги, женщина оформила на себя кредит

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В отдел полиции №3 УМВД России по г. Пензе обратилась местная жительница 1990 года рождения. Она пояснила, что её подруга на сайте «Авито» разместила объявление о продаже газовой плиты. После чего с ней связался неизвестный, с которым они договорились о сделке. Однако для осуществления продажи требовалась банковская карта. Решив помочь подруге, женщина предоставила номер своей карты и коды, поступившие в смс-сообщениях. После чего обнаружила оформленный на её имя кредит более чем на 42 тысячи рублей.

По данному факту возбужденно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

По информации пресс-службы УМВД РФ по Пензенской области, сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению данного преступления.