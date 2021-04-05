В Пензенской области глава администрации сельсовета оштрафован на 300 рублей за 4 поездки в личных целях на служебном авто

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В ходе проверки законности использования муниципального имущества прокуратура Никольского района Пензенской области установила, что глава администрации одного из сельсоветов района в нарушение требований законодательства о противодействии коррупции в октябре-ноябре 2020 г. четыре раза использовал в личных целях в выходные дни автомобиль, находящийся в реестре муниципального имущества.

По возбужденному прокурором района делу об административном правонарушении, предусмотренном ст. 19.1 КоАП РФ (самовольное, вопреки установленному федеральным законом или иным нормативным правовым актом порядку осуществление своего действительного или предполагаемого права, не причинившее существенного вреда гражданам или юридическим лицам…), глава администрации сельсовета постановлением мирового судьи оштрафован на 300 рублей.

По информации пресс-службы прокуратуры Пензенской области, по итогам рассмотрения представления прокурора района Комитет местного самоуправления соответствующего сельсовета привлек муниципального чиновника к дисциплинарной ответственности.