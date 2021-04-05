Скончался бывший директор Пензенского краеведческого музея Владимир Зименков

На 65 году жизни скончался историк, заслуженный работник культуры Пензенской области Владимир Николаевич Зименков.

Владимир Зименков родился 7 мая 1956 г. в с. Терновка Пензенского района. В 1982 г. окончил Историко-филологический факультет Пензенского государственного педагогического института. До 1985 г. работал учителем в средней школе № 20 г. Пензы. 26 февраля 1985 г. поступил на должность заведующего отделом советского периода Пензенского государственного объединенного краеведческого музея, с 1986 г. – заместитель директора по научной работе музея.

С 1994 г. работал в Пензенской картинной галерее им. К.А. Савицкого в должности ученого секретаря. В 2000–2003 гг. являлся старшим преподавателем кафедры «История» Пензенского государственного университета.

19 мая 2003 г. Владимир Николаевич Зименков был назначен директором Пензенского государственного объединенного краеведческого музея, его руководителем он являлся на протяжении 15 лет. С 2019 г. – работал заведующим архивом краеведческого музея.

В.Н. Зименков внес большой вклад в изучение истории Пензенского края и сохранение его культурно-исторического наследия. Он много сделал для популяризации краеведческих знаний, часто выступая в средствах массовой информации: теле- и радиопередачах, на страницах газет. Его перу принадлежат около 30 научных публикаций по истории пензенского краеведения и развития музейного дела.

За достигнутые успехи в трудовой деятельности, активную общественную работу В.Н. Зименков неоднократно был награжден благодарностями и почетными грамотами Губернатора Пензенской области, Законодательного Собрания.

В 2016 г. решением Пензенской городской думы удостоен памятного знака «За заслуги в развитии города Пензы», в том же году получил звание «Заслуженный работник культуры Пензенской области».

Отпевание Владимира Николаевича Зименкова состоится 7 апреля 2021 года в 13.30 в Храме Успения Пресвятой Богородицы и Иоанна Кронштадтского при областной больнице им. Н.Н. Бурденко по адресу: ул. Лермонтова, 28, корп. 21.