Полицейские Пензы первыми открыли дачный сезон

Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Всего полицейскими отработано 37 садоводческих товариществ, 38 пунктов приема цветных металлов, 5 рынков, 20 нежилых помещений, проведено 33 беседы с членам

и председателями садоводческих товариществ, 20 бесед со сторожами и охранниками. Составлено 82 протокола об административных правонарушениях, 8 из которых – по ст. 14.1 КоАП РФ (Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения, лицензии).

Подобные профилактические мероприятия будут проводиться на регулярной основе.