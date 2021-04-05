В Пензенской области мошенники говорят о выплатах 15 000 рублей, в связи с пандемией

Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

В полицию Колышлейского района обратилась жительница Малой Сердобы 1957 года рождения. В социальной сети «Одноклассники» со страницы её знакомой поступило сообщение о том, что в связи с пандемией производятся выплаты 15 000 рублей. Для получения денежных средств требовалось сообщить реквизиты банковских карт и коды, из смс-сообщений, что та и сделала. После чего ей пришло уведомление с банка о том, что с её банковских счетов списаны деньги на общую сумму 13 200 рублей.

Позже знакомая рассказала, что её страница была «взломана».

По данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению данного преступления.