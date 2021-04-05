В Мордовии женщина нанесла удар бутылкой, от которого мужчина скончался

Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

Днем 2 ноября 2020 года в селе Паракино Большеберезниковского района в ходе совместного распития спиртного и возникшей ссоры женщина нанесла бутылкой телесные повреждения 55-летнему мужчине, который скончался на месте происшествия. После этого из дома погибшего она похитила телевизор и другое имущество. Впоследствии похищенное было обнаружено и изъято.

По информации пресс-службы СУ СК РФ по Республике Мордовия, в рамках расследования в отношении женщины была проведена судебная психиатрическая экспертиза, которая установила, что она не может в настоящее время, а также не могла в период времени, относящийся к инкриминируемым деяниям, осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

С учетом заключения судебной экспертизы, суд освободил женщину от уголовной ответственности и применил в отношении нее принудительные меры медицинского характера.