В Пензе состоялись чемпионат и первенство области по перетягиванию каната

В нашем регионе состязания по перетягиванию каната были организованы уже в третий раз. За победу боролись около 200 человек в составе 25 команд, представляющих компании, организации, учреждения и просто районы региона.
Атлеты состязались в семи весовых категориях (учитывался общий вес всех участников команды). Лучшие команды представят регион на соревнованиях российского уровня.
По итогам места распределились следующим образом:
Юниоры, мужчины до 600 кг:
1 – Военная академия МТО (г. Пенза)
2 – Пензенский госуниверситет-2
3 – Пензенский госуниверситет-1
Женщины, до 560 кг:
1 – «Пенза»
2 – «Пензадизельмаш»
3 – команда Лунинского района
Смешанные команды, до 580 кг:
1 – «Пензадизельмаш»-1
2 – «Пенза»
3 – «Пензадизельмаш»-2
Мужчины, до 640 кг:
1 – «Пензадизельмаш»
2 – Военная академия МТО (г. Пенза)
3 – команда Бековского района
Мужчины, до 720 кг:
1 – «Пенза»
2 – Военная академия МТО (г. Пенза)
3 – «Пензадизельмаш»
Мужчины, свыше 720 кг:
1 – «Пензадизельмаш»
2 – команда Малосердобинского района
3 – «Пенза».