В Пензе состоялись чемпионат и первенство области по перетягиванию каната

В нашем регионе состязания по перетягиванию каната были организованы уже в третий раз. За победу боролись около 200 человек в составе 25 команд, представляющих компании, организации, учреждения и просто районы региона.

Атлеты состязались в семи весовых категориях (учитывался общий вес всех участников команды). Лучшие команды представят регион на соревнованиях российского уровня.

По итогам места распределились следующим образом:

Юниоры, мужчины до 600 кг:

1 – Военная академия МТО (г. Пенза)

2 – Пензенский госуниверситет-2

3 – Пензенский госуниверситет-1

Женщины, до 560 кг:

1 – «Пенза»

2 – «Пензадизельмаш»

3 – команда Лунинского района

Смешанные команды, до 580 кг:

1 – «Пензадизельмаш»-1

2 – «Пенза»

3 – «Пензадизельмаш»-2

Мужчины, до 640 кг:

1 – «Пензадизельмаш»

2 – Военная академия МТО (г. Пенза)

3 – команда Бековского района

Мужчины, до 720 кг:

1 – «Пенза»

2 – Военная академия МТО (г. Пенза)

3 – «Пензадизельмаш»

Мужчины, свыше 720 кг:

1 – «Пензадизельмаш»

2 – команда Малосердобинского района

3 – «Пенза».