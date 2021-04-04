На что потратят средства из резервного фонда Пензенской области

Пресс-служба правительства Пензенской области

Такие задачи Олег Мельниченко поставил в ходе рабочей встречи с министром финансов региона и начальником областного управления ЖКХ в пятницу, 2 апреля 2021 года.

Как доложил врио начальника регионального управления жилищно-коммунального хозяйства Михаил Панюхин, в текущем году из бюджета Пензенской области на решение вопросов водоснабжения и водоотведения выделяется 80 миллионов рублей. Муниципальные районы и городские округа участвуют в соответствующей программе на условиях софинансирования (30% - муниципальный бюджет, 70% - областной).

«Главы муниципальных образований подготовили проектно-сметные документации, полный пакет документов, - сообщил Михаил Панюхин. – Практически вся сумма проторгована, на 5 объектах уже ведутся работы. Однако выделенных денежных средств недостаточно. С наступлением летнего сезона начнется полив огородов и нагрузка на сети увеличится».

Врио министра финансов Пензенской области Любовь Финогеева доложила, что после корректировки областного бюджета объём средств, направленных на решение вопросов водоснабжения, может быть увеличен.

«Выделим необходимые средства из резервного фонда, поскольку обеспечение населения региона водой – вопрос первостепенный», - подчеркнул Олег Мельниченко. Он также поручил изыскать дополнительное финансирование на ремонт кровель дошкольных учреждений города Заречного.