Расселение аварийного жилья Пензы: новые шаги и критика мэра

Пресс-служба администрации Пензы

В выездном совещании также приняли участие заместитель главы городской администрации Магомед Агамагомедов, начальник Управления капитального строительства Пензы Игорь Умнов, представители подрядных организаций.

Глава администрации города проверил ход возведения многоквартирных домов в квартале улиц Беляева, Литейной, Ударной и Воровского, которые строятся в рамках муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории города Пензы на 2019-2025 годы».

По первому строению полностью выполнен цокольный этаж. По двум другим объектам – подготовлен котлован и свайное поле. «В целом, работы ведутся по графику. До конца мая будет собрано первое строение, начнется отделка внутренних помещений», - рассказал Андрей Лузгин.

Новые дома разработаны в той же стилистике и колористическом решении, что и два соседних дома, которые были сданы в 2020 году.

Мэр раскритиковал качество благоустройства территории у ранее построенных домов: бытовой мусор, неубранный снег на дворовом участке, провал грунта у тротуара.