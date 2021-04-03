Пензенский областной суд приступил к рассмотрению уголовного дела об изнасиловании и убийстве 14-летней школьницы

Как отмечает пресс-служба ведомства, уголовное дело рассматривается единолично судьей, а заседание носит закрытый характер.

Напомним вам, что в мае прошлого года в лесополосе микрорайона Тепличный было найдено тело 14-летней девочки. Предполагаемый убийца школьницы попал в объектив камеры наблюдения, установленной в магазине неподалеку, благодаря чему его удалось задержать в считанные дни. Сам мужчина на допросе рассказал, что девочка его оскорбила, поэтому он задушил ее и снял с нее одежду. Позже свою вину в убийстве и изнасиловании мужчина признавать отказался.

Также стало известно, что ранее злоумышленник уже был судим за подобное преступление.

О результатах рассмотрения дела будет сообщено дополнительно.