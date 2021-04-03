В Саранске к году лишения свободы приговорен мужчина, ударивший ножом мать

По информации пресс-службы прокуратуры Республики Мордовия, 13.12.2020 г. в Саранске в ходе ссоры между женщиной пенсионного возраста и ее сыном, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, мужчина кухонным ножом нанес рану боковой поверхности правой половины грудной клетки, повлекшую тяжкий вред здоровью.

Ленинский районный суд г. Саранска согласился с доводами государственного обвинителя – заместителя прокурора республики Кирилла Тетерина о виновности 35-летнего жителя Саранска в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Ему назначено наказание в виде 1 года лишения свободы.

Приговор в законную силу не вступил.