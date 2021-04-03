В Мордовии при виде полицейского мужчина выбросил в снег пистолет

Пресс-служба УМВД РФ по Республике Мордовия

23 марта 2021 года на одной из улиц села Алово, увидев приближавшегося полицейского, мужчина выбросил в снег дульнозарядный пистолет. Позднее выяснилось, что изготовил пистолет сельчанин в октябре 2018 года в собственном гараже и стал незаконно хранить в надворной постройке, расположенной на придомовой территории, по его словам, для отстрела диких лиc. Свою вину мужчина не отрицает.

Органами дознания ОП№5 ММО МВД России «Ардатовский» в отношении 57-летнего жителя села Алово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконное хранение оружия» и ч. 1 ст. 223 УК РФ «Незаконное изготовление оружия».

Расследование уголовного дела продолжается.