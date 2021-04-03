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Общество3 апреля 2021 9:08

Врио губернатора Пензенской области о молодёжной политике

На встрече с лидерами молодёжных общественных организаций в пятницу, 2 апреля 2021 года, Олег Мельниченко подчеркнул: будущее страны, области во многом зависит от созидательных инициатив и участия в общественной жизни их поколения
Виктор ВИКТОРОВ
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Пресс-служба правительства Пензенской области

«Наша обязанность как органов государственной власти – создавать условия для того, чтобы молодёжь получала качественное образование, могла творчески развиваться и была способна к самореализации,- сказал Олег Мельниченко, обращаясь к участникам встречи. - Важна нацеленность на созидание- в культуре, искусстве, научно-техническом творчестве".

В 2020 году более 45 тысяч пензенцев стали участниками проектов платформы «Россия – страна возможностей». Пензенцы вышли победителями, призёрами и финалистами конкурсов «Большая перемена», «Учитель будущего», «Молодые профессионалы», «Абилимпикс», «Доброволец России», многих других.

Более 180 тысяч жителей региона за прошедший год были вовлечены в волонтёрское движение. В сложный период пандемии была оказана помощь пожилым людям, малообеспеченным и многодетным семьям, медицинским работникам и пациентам лечебных учреждений.

Большую работу в организации этой поддержки провели региональные отделения всероссийских общественных организаций школьников и молодёжи, добровольческие общественные объединения, созданные на базе школ, колледжей, вузов, муниципальных образований.