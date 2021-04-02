Валерий Лидин и Ольга Чистякова передали новые книги в библиотеку села Лермонтово

Парламентарии передали в фонд Лермонтовской сельской библиотеки новые книги различных жанров. В их числе – новый выпуск краеведческого альманаха «Неизведанное Поволжье». В том вошли фотографии усадеб и имений, расположенных на территории нашей области.

Валерий Лидин поздравил сотрудников учреждения с международным Днем детской книги и напомнил, как важно помнить об истории родного края.

- Здесь, в Белинском районе, находится всемирно известный музей-заповедник «Тарханы», куда приезжают гости со всей страны и из-за рубежа, - отметил спикер регионального парламента. – Нам нужно гордиться своей малой Родиной и изучать ее прошлое, чтобы прославить ее в будущем.