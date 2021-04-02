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Общество2 апреля 2021 15:05

Весенний охотничий сезон стартует в Пензенской области 3 апреля

В этом году в соответствии с изменениями в правилах угодья региона были поделены на две зоны
Анна ЧЕРНАЯ
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В первую вошли Башмаковский, Камешкирский, Белинский, Вадинский, Бековский, Пачелмский, Сердобский, Земетчинский, Тамалинский, Шемышейский, Лопатинский, Колышлейский, Малосердобинский, Пензенский и Каменский районы. Охота гусей на этих территориях будет разрешена с 3 по 12 апреля.

Остальные районы вошли во вторую зону. Охота на гусей в них будет разрешена с 10 по 19 апреля.

Поохотиться на уток и селезней можно будет с 3 апреля по 2 мая, на вальдшнепа – с 10 по 19 апреля.

Охотуправление напоминает охотникам о необходимости соблюдения техники безопасности при обращении с огнестрельным оружием и правил охоты.