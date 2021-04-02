В марте 2021 года жители Мордовии перечислили мошенникам более 14 миллионов рублей

Фото: Светлана Маковеева

Около 8 миллионов местные жители лишились, пытаясь предотвратить несанкционированное списание денег или оформление на них кредита. Так, накануне в полицию обратился 23-летний молодой человек, который перечислил неизвестным 955 тысяч рублей под предлогом предотвращения подозрительной операции по его лицевому счету.

Около 3 миллионов рублей были потеряны во время покупки или продажи различных товаров в сети интернет.

Свыше 350 тысяч потеряли заявители, планируя заработать на электронных торгах.

Всего за первый квартал текущего года жертвами злоумышленников стали 300 человек. Общая сумма причиненного ущерба составила более 31 миллиона рублей.

МВД по Республике Мордовия напоминает гражданам: если Вам поступил звонок из банка, следует прервать общение и перезвонить по телефону, указанному на обороте банковской карты! Не вступайте в телефонные разговоры с людьми, представляющимися сотрудниками службы безопасности – почти наверняка это мошенники!

Полицейские настоятельно рекомендуют гражданам быть внимательными при общении с незнакомыми людьми, не перечислять предоплату за товар, не переводить неизвестным денежные средства за помощь в получении брокерских услуг и сверхприбыли при участии в электронных торгах.