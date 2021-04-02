В Пензе за получение взятки мировой судья в отставке приговорен к 8 годам лишения свободы и 4 млн штрафа

Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

В конце января 2019 года житель Пензы обратился к своему знакомому, попросив оказать содействие в освобождении его от административной ответственности за совершение правонарушения (невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения), зафиксированного сотрудником полиции.

Мужчина, решив помочь приятелю, обратился к знакомому адвокату, который согласился выступить посредником между взяткодателем и взяткополучателем за денежное вознаграждение. В ходе личных встреч с мировым судьей судебного участка №1 Мокшанского района, принявшим к своему производству административный материал, адвокат довел до него информацию, что за прекращение производства по делу об административном правонарушении в отношении пензенца и вынесение соответствующего судебного решения последний готов передать судье денежное вознаграждение в размере 200 тысяч рублей.

11 марта 2019 года посредник получил от жителя Пензы 500 тысяч рублей, из которых 200 тысяч рублей предназначались мировому судье в качестве взятки, остальные денежные средства посредники планировали оставить себе.

В начале апреля 2019 года мировым судьей во исполнение достигнутой с адвокатом договоренности вынесено постановление о прекращении производства по делу об административном правонарушении, совершенном пензенцем. В тот же день адвокат получил от соучастника 400 тысяч рублей, из которых 200 тысяч рублей оставил себе. Оставшиеся 200 тысяч рублей правозащитник передал судье 9 апреля 2019 года. После передачи денежных средств судья задержан сотрудниками УФСБ России по Пензенской области. Денежные средства изъяты в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий.

В мае 2019 года Квалификационной коллегией судей Пензенской области вынесено решение о прекращении полномочий мирового судьи судебного участка №1 Мокшанского района по пп. 1 п. 1 ст. 14 Закона РФ «О статусе судей в РФ».

Собранные следственными органами СК РФ по Пензенской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора мировому судье в отставке за получение взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ), двум соучастникам преступления – за посредничество во взяточничестве, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере (п.п. «а, б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ).

Приговором Пензенского областного суда бывшему мировому судье назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима со штрафом в размере 4 млн рублей, адвокату и второму посреднику – в виде 3 лет лишения свободы каждому с отбыванием в колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.