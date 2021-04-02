Жительница Пензенской области поверила мошеннику-целителю и рассталась с 480 тысячами рублей

Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

В полиции Шемышейского района местная жительница 1984 года рождения пояснила, что по телевизору увидела номер телефона целителя, и позвонила.

Неизвестный попросил за свои услуги денежное вознаграждение. Следуя инструкциям, женщина через мобильный банк перечислила 480 000 рублей на несколько банковских счетов. Спустя время она снова позвонила данному мужчине, который ей пояснил, что обряд исцеления проведен, а денежные средства потрачены.

По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению данного преступления.