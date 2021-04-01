В Кузнецке полицейские спасли раненую косулю

Находясь на маршруте патрулирования вчера утром сержанты полиции Максим Шпадырев и Виталий Чаркин заметили в центре Кузнецка стаю собак. Присмотревшись, они поняли, что животные загнали в угол и окружили раненую косулю.

- Встретить косулю в центре Кузнецка довольно необычно – лес довольно далеко, - отмечает Максим Шпадырев. – За время своей службы я столкнулся с таким впервые.

Включив звуковую сирену, полицейские сумели отогнать стаю, а после доложили о случившемся заместителю начальника полиции по охране общественного порядка ОМВД России по городу Алексею Федотову. Тот прислал на место сотрудников Охотуправления, которые оказали помощь раненой косуле и забрали ее с собой для дальнейшего лечения. Животное будет выпущено в дикую природу, когда поправится.