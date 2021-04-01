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Здоровье1 апреля 2021 13:41

В Пензе состоялась акция «День без аборта»

Она проводится в регионе уже несколько лет
Анна ЧЕРНАЯ
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Суть акции проста – в последний рабочий день каждого квартала медицинские учреждения не делают прерывание беременности по желанию женщин.

- Любой врач готов скорее принять самые тяжелые роды у женщины, чем сделать ей аборт, - отмечает начальник управления медицинской помощи детям и службы родовспоможения министерства здравоохранения Пензенской области Марина Воробьева. – В этом году из-за сложной обстановки мы проводим акцию впервые. И хотя в регионе наблюдается тенденция снижения числа абортов, проблема все еще существует.

Акцию поддержали и представители РПЦ, молодежных и других организаций, которые раздали прохожим листовки с тематической информации.

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