В Пензе состоялась акция «День без аборта»

Суть акции проста – в последний рабочий день каждого квартала медицинские учреждения не делают прерывание беременности по желанию женщин.

- Любой врач готов скорее принять самые тяжелые роды у женщины, чем сделать ей аборт, - отмечает начальник управления медицинской помощи детям и службы родовспоможения министерства здравоохранения Пензенской области Марина Воробьева. – В этом году из-за сложной обстановки мы проводим акцию впервые. И хотя в регионе наблюдается тенденция снижения числа абортов, проблема все еще существует.

Акцию поддержали и представители РПЦ, молодежных и других организаций, которые раздали прохожим листовки с тематической информации.