В Пензенской области под стражу заключен ревнивый сожитель

пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

22 марта 2021 года мужчина вместе с сожительницей находился в гостях у приятеля, где они втроем употребляли алкоголь. По возвращении домой, в ходе ссоры на почве ревности мужчина ударил сожительницу рукой по голове и несколько раз руками и ногой – в живот. После избиения злоумышленник лег спать. Утром следующего дня он обнаружил, что женщина не подает признаков жизни, и вызвал скорую помощь. Прибывшие медработники констатировали смерть женщины.

Зареченским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Пензенской области возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти женщине 1968 года рождения в селе Засечном Пензенского района.

Житель Пензенского района 1982 года рождения заключен под стражу.

В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.