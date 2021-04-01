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Общество1 апреля 2021 8:56

Инженер-конструктор компании «СтанкоМашСтрой» занял первое место на Всероссийской олимпиаде

Дмитрий Шалахаев победил в номинации «CAM-технологии»
Анна ЧЕРНАЯ
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Инженер-конструктор компаОзвучены результаты Всероссийской олимпиады по компьютерным технологиям в машиностроении. Напоминаем вам, что она проходила на базе Самарского государственного технического университета. По итогам состязания сотрудник компании «СтанкоМашСтрой» Дмитрий Шалахаев победил в номинации «CAM-технологии».

- На задание нам выделили четыре часа. Я сразу понял, что придется постараться, - отмечает Дмитрий. – Подобные мероприятия помогают не только проверить свои навыки, но и изучить опыт коллег и установить новые контакты.

Всего в олимпиаде принимали участие около 70 человек.