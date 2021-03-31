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Происшествия31 марта 2021 17:18

Мошенники оформили на жительницу Саранска кредит на почти миллион рублей

Женщина поняла, что стала жертвой обмана, лишь спустя несколько дней
Анна ЧЕРНАЯ
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Полиция Саранска проводит проверку по факту мошенничества, совершенного в отношении 42-летней местной жительницы. Женщина рассказала, что ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником службы безопасности банка, который сообщил, что с ее лицевым счетом происходят подозрительные операции, и попросил продиктовать ему личные данные, реквизиты и другое для предотвращения этого.

Втайне от женщины в этот момент мошенники оформили на ее имя кредит на сумму в 955 тысяч рублей, забрав средства себе. После этого собеседник пострадавшей, сказав, что ему нужно уточнить данные, трубку бросил. Спустя несколько дней после этого женщина поняла, что стала жертвой мошенников.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

Криминал