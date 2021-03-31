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Происшествия31 марта 2021 12:55

Вандалы снова сломали качели на Фонтанной площади

Информация об этом появилась в социальных сетях
Анна ЧЕРНАЯ
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ФОТО: сообщество «Актуальная Пенза» в социальной сети «ВКонтакте»

Напомним вам, что после масштабной реконструкции Фонтанной площади в Пензе на ней были установлены качели, которые сразу полюбились гражданам. Однако не прошло и недели с момента официального открытия объекта, как компания молодых людей сломали аттракцион. Тогда его починили довольно быстро.

Сегодня утром в сообществе «Актуальная Пенза» в социальной сети «ВКонтакте» была опубликована новая фотография с оборванными качелями. Официальных комментариев по данной информации пока не поступало.

ЧП