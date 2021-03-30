В Пензенской области ударивший полицейского мужчина отправится в колонию

Уходя от преследования на мотоцикле, парни перевернулись. Одного из вызвавших эвакуатор сотрудников ГИБДД 56-летний пассажир дважды ударил по руке и скрылся. Позднее в рамках уголовного дел он был задержан в Бресте, а дома у беглеца нашли 149 патронов калибра 5,6 мм, к нарезному огнестрельному оружию.

В судебном заседании сельчанин вину в совершении преступлений не признал.

По информации пресс-службы прокуратуры Пензенской области, с учетом позиции государственного обвинителя, злоумышленник приговорен к 1 году и 5 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Приговор в законную силу не вступил.