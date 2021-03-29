В Пензе вступил в силу приговор бульдозеристу, переехавшему человека

Напомним, что в январе 2019 г в снегопад бульдозерист выполнял выравнивание твердых бытовых отходов на городской свалке. Не убедившись в безопасности маневра, он неосторожно совершил наезд на лежащего на земле 56-летнего потерпевшего, который получил тяжкие телесные повреждения и скончался.

Бульдозерист вину в совершении преступления не признал.

По информации пресс-службы прокуратуры Пензенской области, совокупность доказательств, в том числе заключение судмедэкспертизы о механизме образования телесных повреждений погибшего в результате переезда тела в продольном направлении, позволили суду признать тракториста виновным в совершении преступления.

Судебная коллегия по уголовным делам Пензенского областного суда сочла приговор суда первой инстанции (ограничение свободы на полтора года) законным. Однако, в связи с истечением на момент рассмотрения апелляции сроков давности привлечения машиниста к уголовной ответственности за совершение преступления небольшой тяжести, освободила его от назначенного наказания.

Апелляционная жалоба защитника осужденного оставлена без удовлетворения.