Меньше миллиона на подкуп: в Саранске в суд направлено дело по обвинению сотрудницы в коммерческом подкупе

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Пролетарским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Республике Мордовия завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя группы отдела снабжения и внешней комплектации ЗАО «Электровыпрямитель-ЗСП», обвиняемой в коммерческий подкупе.

В 2012-2020 годы за обеспечение выбора поставщиков от представителей двух коммерческих организаций женщина получила 880 тысяч рублей.

Уголовное дело было возбуждено на основании материалов, представленных сотрудниками УЭБиПК МВД по Республике Мордовия. После утверждения прокурором обвинительного заключения оно направлено в суд.