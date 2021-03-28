Олег Мельниченко: «У Пензенской области серьезный потенциал для развития»

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Как отметил Олег Мельниченко, у Пензенской области есть серьезный потенциал для развития:

- Но необходима системная работа, в которой важно опираться не на показатели, а на то, что нужно жителям, - отметил врио губернатора области. – Для этого в первую очередь будем подтягивать исполнительную дисциплину. Проблемы, о которых говорят граждане, должны решаться.

Олег Владимирович подчеркнул, что на должности руководителя региона настроен работать конструктивно и выполнять задачи, поставленные Президентом РФ.