В Мордовии суд освободил от уголовной ответственности мать малолетнего ребенка

Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

Мы уже рассказывали о происшествии 28 ноября 2020 года в палате медицинского учреждения в посёлке Зубова Поляна, где находившаяся с ребенком на обследовании мать несколько раз ударила 2-летнего сына. Позже органы системы профилактики приняли решение об изъятии мальчика из семьи. После выписки из больницы он помещен в дом ребенка.

По информации пресс-службы СУ СК России по Республике Мордовия, на основе результатов назначенной в отношении женщины судебной психиатрической экспертизы суд освободил женщину от уголовной ответственности и применил в отношении нее принудительные меры медицинского характера.