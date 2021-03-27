Более 30 км федеральных дорог обновят в Мордовии в 2021 году

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По информации пресс-службы Росавтодора, устройство слоев износа планируется выполнить на трех участках трасс.

В Рузаевском районе на автомобильной дороге Р-158 Нижний Новгород – Саратов специалисты обновят 17,5 км покрытия на участке с 304 по 322 км. На подъездной дороге к республиканской столице от М-5 «Урал» в Краснослободском районе 7,15 км нового защитного слоя уложат на участке с 90 по 97 км. На дороге Р-178 Саранск – Ульяновск работы развернутся на участке с 55 по 61 км, где заменят 6,6 км верхнего слоя покрытия. На всех этих отрезках дорожники также укрепят обочины и нанесут горизонтальную разметку.

Технология устройства слоев износа позволяет защитить трассы от преждевременного разрушения и устранить деформации. Дорожное покрытие получит надлежащую водонепроницаемость и износостойкость.

В местах производства работ возможны локальные ограничения движения. Работы будут выполнены последовательно на отрезках протяженностью в 1 км. При необходимости дорожники будут регулировать транспортные потоки.

Общая протяженность сети федеральных дорог в Республике Мордовия составляет 365 километров.