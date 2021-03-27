Вместо одного субботника в Пензе организуют несколько

Как отметил заместитель мэра Виталий Макаров, жители с удовольствием принимают участие в экологических мероприятиях, и поэтому надо заранее продумать, где помощь граждан нужнее всего. В ходе совещания были названы некоторые предполагаемые места для субботника: правы берег Суры, Ласточкино озеро, Тропа здоровья, родник «Самовар» и другие.

Глава пензенского отделения экологического движения «ЭКА» Алина Можачкина-Грибанова предложила организовать в ходе уборки раздельный сбор мусора. Даже была озвучена и поддержана инициатива провести не один субботник, а несколько. Даты станут известны позже.

Обсудили на совещании и тему озеленения города:

- Нужно определиться, какие деревья мы будем высаживать, местами посадки и временем, - поручил Виталий Макаров.