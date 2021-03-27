Поздравление руководства управления Росгвардии по Пензенской области с Днем Федеральной службы войск национальной гвардии РФ

Прошло пять лет с момента создания Росгвардии, сегодня мы отмечаем свой первый юбилей!

Продолжая лучшие традиции внутренних войск, полицейских подразделений специального назначения, вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной работы, личный состав Росгвардии сегодня стоит на переднем крае борьбы с терроризмом и экстремизмом. Вы выполняете свой воинский и служебный долг, зачастую с риском для жизни, демонстрируя в экстремальных ситуациях высокий профессионализм и отличную выучку.

Войска правопорядка записали немало ярких страниц в историю нашей страны. Доблесть и отвага военнослужащих и сотрудников наших подразделений навечно овеяна неувядаемой славой.

В наше время людям особенно важно знать, что рядом есть те, кто способен помочь и защитить, никогда не оставит человека один на один с его бедой, смертельной опасностью и страхом. Военнослужащие и сотрудники Росгвардии отвечают таким ожиданиям, они с честью выполняют поставленные задачи по обеспечению государственной и общественной безопасности на территории Российской Федерации.

В этот праздничный день мы склоняем головы перед светлой памятью наших товарищей, погибших при исполнении воинского и служебного долга. Они навечно остались в строю, в наших сердцах. Мы и впредь будем делать все возможное, чтобы родные и близкие ушедших из жизни офицеров не остались без внимания, заботы и нашей поддержки.

С особой теплотой и словами благодарности обращаюсь к ветеранам, их опыт, энергия, житейская мудрость, профессиональные знания и навыки вносят поистине бесценный вклад в воспитание и обучение молодых военнослужащих и сотрудников Росгвардии. Благодарю всех руководителей, командиров, военнослужащих, сотрудников и ветеранов подразделений управления Росгвардии по Пензенской области за добросовестный и труд. Уверен, что и впредь профессиональный уровень подразделений будет соответствовать сложности и ответственности задач, поставленных перед войсками национальной гвардии Российской Федерации. Дорогие товарищи! В этот день от всей души желаю вам дальнейших успехов в службе, счастья, удачи и здоровья вам и вашим близким!

Начальник Управления Росгвардии по Пензенской области полковник полиции Андрей Лугинин