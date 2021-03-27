В Законодательном Собрании Пензенской области началась церемония представления врио губернатора Олега Мельниченко

В Законодательном Собрании Пензенской области началась церемония представления временно исполняющего обязанности губернатора региона. Напомним, что вчера на эту должность, согласно Указу Президента Владимира Путина, был назначен Олег Мельниченко.

Нового главу региона представит полномочный представитель Президента в ПФО Игорь Комаров, прилетевший в область сегодня утром.

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