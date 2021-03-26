Заключение договора энергоснабжения с «ТНС энерго Пенза»доступно онлайн

«ТНС энерго Пенза» постоянно расширяет перечень услуг, доступных потребителям в дистанционном режиме без посещения центров обслуживания клиентов.

Одной из наиболее популярных тем обращений в адрес гарантирующего поставщика электроэнергии является заключение договора энергоснабжения. В связи с этим на официальном сайте «ТНС энерго Пенза» в разделе «Договор энергоснабжения»реализована специальная форма обращения «Заключить/переоформить договор». Воспользоваться ею можно как при оформлении нового частного дома или квартиры, так и при смене собственника помещения.

Заполнение заявки потребителем максимально упрощено, предусмотрены все графы, необходимые для составления договора. Достаточно лишь ввести данные в соответствующие поля и прикрепить копии требующихся документов, список которых также предоставляется в процессе заполнения формы.

В результате заполнения будет автоматически сформировано обращение, которое вместе в прикрепленными документами поступит в «ТНС энерго Пенза». На указанный клиентом адрес электронной почты будут приходить уведомления, позволяющие следить за ходом работы над заявкой.

Дистанционная подача документов позволяет сократить время обработки обращения, а также сделать процесс заключения договора более комфортным, экономя время и средства потребителей.