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Общество26 марта 2021 15:34

В рамках реализации нацпроекта в Мордовии построят 340 тысяч квадратных метров жилья

Это будет сделано до конца года
Анна ЧЕРНАЯ
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Вчера врио главы республики Артем Здунов провел совещание по вопросам развития территории в районе улицы Косарева и Северо-Восточного шоссе в Саранске. В разговоре принимали участие представители компании-застройщика, работающей в этом месте.

На участке запланировано строительство 29 многоквартирных домов – это 186 тысяч квадратных метров жилья!

- Новый район должен быть комфортным, - отметил Артем Здунов. – Тут нужны и детские сады, и школа, и поликлиника.

Врио главы республики поручил Минстрою подготовить варианты привлечения финансирования на строительство этих объектов по государственным программам.

Всего в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» в этом году в республике планируется построить 340 тысяч квадратных метров жилья.