В рамках реализации нацпроекта в Мордовии построят 340 тысяч квадратных метров жилья

Вчера врио главы республики Артем Здунов провел совещание по вопросам развития территории в районе улицы Косарева и Северо-Восточного шоссе в Саранске. В разговоре принимали участие представители компании-застройщика, работающей в этом месте.

На участке запланировано строительство 29 многоквартирных домов – это 186 тысяч квадратных метров жилья!

- Новый район должен быть комфортным, - отметил Артем Здунов. – Тут нужны и детские сады, и школа, и поликлиника.

Врио главы республики поручил Минстрою подготовить варианты привлечения финансирования на строительство этих объектов по государственным программам.

Всего в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» в этом году в республике планируется построить 340 тысяч квадратных метров жилья.