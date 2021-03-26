В Мордовии состоялось заседание антинаркотической комиссии

Текущую ситуацию в республике, связанную с наркопреступлениями и профилактикой, оценивают как стабильно тяжелую. Артем Здунов напомнил, что в прошлом году Владимир Путин утвердил Стратегию государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года. Согласно ей, Мордовия и другие регионы обязаны реализовать комплекс мер по предупреждению преступлений, связанный с оборотом наркотиков.

Артем Здунов поручил делать основной упор на профилактику, особенно среди подрастающего поколения. Большую роль в этом, по его мнению, играет спорт.

- Дети, увлеченные каким-то видом спорта, участвующие в турнирах, ведут здоровых образ жизни. По информации министерства спорта Мордовии, сейчас в регионе 88% молодежи занимаются спортом на систематической основе. В прошлом году в республике прошло почти две тысячи мероприятий для молодого поколения. В этом году эту работу нужно продолжать, - отметил врио главы республики.