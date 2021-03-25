Защита нужна и офицерам ОМОНа Пензы

Пресс-служба министерства здравоохранения Пензенской области

В Пензенской области продолжается вакцинация против новой коронавирусной инфекции. Активными участниками прививочной кампании являются представители силовых структур.

С начала марта уже более 200 сотрудников управления Росгвардии по Пензенской области получили прививку от COVID-19. Процедуру проходят сотрудники ОМОНа, СОБРа, и других подразделений, в том числе тех, где работники чаще всего контактируют с гражданами. В среду, 24 марта, прививку сделали 20 офицеров пензенского ОМОНа.