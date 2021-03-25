Житель Саранска угнал автомобиль друга, желая ему отомстить

В Мордовии в отношении 26-летнего жителя Саранска возбуждено уголовное дело. Он подозревается в угоне автомобиля.

Правоохранителями установлено, что некоторое время назад парень и его приятель распивали спиртное в компании общей знакомой. Желая уединиться с дамой, друг подозреваемого дал ему ключи от своей машины и попросил посидеть в ней.

Уйдя из квартиры, парень вскоре вернулся, а после и вовсе сорвал свидание друга, начав оказывать внимание его даме. Вспыхнула ссора. Юноша на эмоциях выбежал из квартиры, а после, вспомнив, что ключи от машины приятеля по-прежнему у него, угнал ее, покатался и бросил на соседней улице.

Подозреваемый был задержан, ключи у него изъяли. Расследования продолжается.