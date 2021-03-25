Олег Мельниченко: «Задача органов власти – гарантировать свободное волеизъявление граждан»

Мероприятие состоялось вчера в Международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня». Олег Мельниченко и Андрей Климов подвели итоги работы Временной комиссии с начала года. Как отметил сенатор, возглавляющий мониторинговую группу комиссии, их задача – не подпустить стороннего вмешательства в подготовку и проведение выборов в Госдуму.

- Главная задача органов власти - гарантировать свободное волеизъявление граждан, - подчеркнул Олег Мельниченко. – Попытки вмешаться в выборочный процесс постоянно предпринимаются . Мониторинговая группа будет отслеживать эти факты, фиксировать и анализировать, чтобы в последующем, совершенствуя законодательство, не допустить их повторения.

В ходе брифинга сенаторы ответили на вопросы, поступившие от журналистов и интернет-пользователей.