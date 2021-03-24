Соглашение о сдерживании цен в Пензе может быть продлено : на белый сахар – на два месяца, на подсолнечное масло – до октября 2021 года

Пресс-служба администрации Пензы

250 объектов сетевой торговли, в том числе: «Магнит», «Пятерочка», «Перекресток» и другие готовы пролонгировать договоренности, достигнутые в соответствии с постановлением Правительства РФ от 14.12.2020 № 2094 "О соглашениях между федеральными органами исполнительной власти и хозяйствующими субъектами о снижении и поддержании цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости".

Розничные цены при реализации масла подсолнечного не должны превышать 110 рублей за 1 литр, включая НДС, сахара - песка в размере, не превышающем 46 рублей за 1кг., включая НДС

Достигнутые договоренности – результат переговоров администрации города совместно с районных администраций с хозяйствующими субъектами по информированию и подписанию данного соглашения.