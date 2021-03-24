Пропавшую две недели назад школьницу из Мордовии нашли в Ставропольском крае

В Мордовии продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту исчезновения 16-летней девушки. Воспитанница Ялгинского детского дома-школы пропала 11 днем марта.

В рамках расследования была получена информация, что девушка может находиться в Ставропольском крае. Туда были направлены следователь-криминалист регионального управления СК и сотрудники МВД. В ходе поисков девушку обнаружили в гостях у знакомых. Сейчас она доставлена в Саранск.

По предварительным данным, в отношении нее никаких противоправных действий не совершалось. Сейчас следствие устанавливает причины и условия, которые могли бы стать причиной ухода несовершеннолетней.