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Общество24 марта 2021 7:39

Депутат Владимир Вдонин купил оборудование для сельской спортивной школы

Представитель учебного учреждения обратилась к народному избраннику в ходе приема граждан в Наровчатском районе
Анна ЧЕРНАЯ
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Руководство школы отметило, что в их учреждении дети занимаются легкой атлетикой, футболом, хоккеем, баскетболом, борьбой, плаванием, настольным теннисом и другими видами спорта. Представитель школы попросила депутата Законодательного Собрания, генерального директора ОАО «Маяк» оказать помощь в покупке оборудования для занятий теннисом. Владимир Вдонин в короткие сроки приобрел стол и другой необходимый инвентарь и передал его в учреждение.

- Занятия спортом помогают укрепить физическое и психическое здоровье детей, а также способствуют интеллектуальному и личностному развитию, - считает депутат.