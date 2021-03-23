Депутаты Законодательного Собрания Пензенской области обсуждают повестку дня предстоящей сессии

Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области

В первую очередь депутаты поддержали назначение на должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей Михаила Лисина. Как отметил спикер парламента Валерий Лидин, Михаил Лисин имеет большой опыт, который пригодится ему в работе с бизнес-сообществом.

В ходе обсуждения была затронута тема обеспечения горячим питанием учеников младших классов. Об этом подробнее рассказали министр образования Пензенской области Александр Воронков и начальник отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора Зоя Годухина. Согласно их информации, на сегодня все ученики с первого по четвертые классы школ региона получают бесплатное горячее питание.

Помимо этого, депутаты одобрили изменения в некоторых законопроектах в целях их приведения в соответствие с федеральными нормами, а также поддержали принятие закона «О реализации молодежной политики в Пензенской области». В ходе подготовки документа были учтены предложения и замечания молодежных организаций и инициативных граждан. В январе состоялись онлайн-обсуждения, а в феврале - открытые парламентские слушания и ряд выездных встреч с участием молодых активистов политических партий, студенческих профкомов, общественных объединений и волонтеров.