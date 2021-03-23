Жителям Пензенской области предлагают создать эмблему сельских летних спортивных игр

Напоминаем вам, что с 17 по 22 июля в Пензенской области пройдут XIII Всероссийские летние сельские спортивные игры. Министерство физической культуры и спорта, а также министерство культуры и туризма объявили конкурс на лучшую эмблему соревнований.

Ранее символом игр была выбрана индейка. Именно она и должна присутствовать на эскизах. Логотип должен быть в одном из следующих форматов: ai, cdr или psd. Возраст участников – от 16 лет. Другие требования читайте в Положении конкурса.

Работы принимаются с 22 марта по 15 апреля на адрес электронной почты minsport58@bk.ru с пометкой «Конкурс Эмблема».