Кредитный портфель ВТБ в Пензенской области превысил 26 млрд рублей

По итогам работы банка ВТБ в Пензенской области в 2020 году общий кредитный портфель подразделения превысил 26,2 млрд рублей, показав за отчетный период прирост на 11%. Портфель привлеченных средств физических и юридических лиц увеличился на 21% и составил 25,8 млрд рублей.

Наибольший прирост зафиксирован по итогам 2020 года в корпоративном сегменте. Кредитный портфель предприятий среднего и малого бизнеса вырос с начала года на 15% и на отчетную дату составил 9,6 млрд рублей. Общий портфель льготных кредитов в рамках программ господдержки на 1 января 2021 года превысил 6 млрд рублей. Из них почти 2 млрд рублей приходится на программу Минэкономразвития №1764, более 2,7 млрд рублей на программу N1528 Министерства сельского хозяйства РФ, почти 1 млрд рублей - на государственные программы по поддержке занятости в период пандемии коронавируса. Кроме того, банк провел региональным предприятиям среднего и малого бизнеса реструктуризацию кредитных обязательств более чем на 2,8 млрд рублей.

Портфель привлеченных средств юридических лиц за 12 месяцев увеличился на 22% и составил на 1 января 2021 года 7,6 млрд рублей.

Розничный кредитный портфель вырос за отчетный период на 8% и на 1 января 2021 января составил 16,6 млрд рублей. Наибольший объем в нем – 7,9 млрд рублей - приходится на кредиты наличными, рост по сравнению с началом года составил 7 %. Ипотечный портфель банка на отчетную дату превысил 7,3 млрд рублей, увеличившись с начала года на 10%. Наиболее заметный прирост – на 14% - в минувшем году показало автокредитование, портфель автокредитов достиг 800 млн рублей.

Всего за 12 месяцев прошедшего года ВТБ предоставил жителям Пензенской области 10,2 тысяч кредитов на 7,3 млрд рублей, что на 5% больше по объему, чем годом ранее. Основная доля выдач приходится на потребительские кредиты –7,5 тысяч займов на 3,9 млрд рублей, на ипотеку – 1,7 тысяч на 2,8 млрд рублей и на автокредиты – 1 тысяча кредитов на 600 млн рублей.

Портфель привлеченных средств населения увеличился за 12 месяцев на 21% и на отчетную дату составил 18,2 млрд рублей. Основной объем в портфеле составляют депозиты – 15 млрд рублей, +12% с начала года. Сохраняется

высокая динамика по инвестиционному направлению. За минувший год портфель инвестпродуктов подразделения вырос более чем в 2 раза, до 3,2 млрд рублей.

Управляющий ВТБ в Пензенской области Денис Педай отметил: «Важнейшими направлениями работы банка в минувшем году стали реализация программ господдержки клиентов, наиболее пострадавших от COVID-19, цифровизация и повышение доступности банковских продуктов. Несмотря на пандемию, ВТБ в регионе продолжил успешно развиваться и продемонстрировал по итогам года прирост по всем ключевым показателям. Но, главное, - банк внес свой вклад в стабилизацию экономический ситуации, и мы надеемся, что это станет залогом динамичного развития региона в будущем».