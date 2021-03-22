Теннисист из Мордовии победил в международном турнире «Penza Cup-2021»

Фото предоставлено организаторами соревнований.

За победу на состязании боролись 88 спортсменов, 10 из которых приехали из стран ближнего и дальнего зарубежья, однако до финала добралась только российские теннисисты.

Среди юношей в парном разряде дуэт Егора Щербакова и Федора Куриленкова обыграли Ивана Юткина и Кузьму Гомзякова. В личном разряде теннисист из Мордовии Иван Юткин стал лучшим.

Среди пар девушек лучшими стали Полина Старкова и Полина Гуменюк, а в личном разряде отличилась Влада Минчева.

Как отметил в ходе церемония награждения генеральный директор компании «СтанкоМашСтрой», президент Федерации тенниса Пензенской области Олег Кочетков, следующий турнир – но уже для спортсменов старше 16 – планируется провести в конце года.