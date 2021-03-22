Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Пенза
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Пенза
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Пенза
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество22 марта 2021 15:35

Фотография с опарышами в рыбе, сделанная в колышлейской школе, оказалось шуткой учеников

Результаты исследования, проведенного специалистами Роспотребнадзора, не подтвердили наличия в еде личинок гельминтов
Анна ЧЕРНАЯ
КомментироватьОставить комментарий

Фото: Министерство образования Пензенской области

Как сообщает пресс-служба регионального министерства образования, по итогам проверки удалось выяснить, что фотография, разошедшаяся по интернету и ряду местных СМИ, оказалась шуткой нескольких учеников. Ребята не ожидали, что эта публикация вызовет такой ажиотаж.

- Мы всегда готовы к диалогу с СМИ и совместному решению проблем, - отметил министр образования региона Александр Воронков. – Для объективной оценки любой ситуации нужно давать слово всем сторонам.

Руководителям школ региона рекомендовано усилить работу по обеспечению качества питания.

Образование