Фотография с опарышами в рыбе, сделанная в колышлейской школе, оказалось шуткой учеников

Фото: Министерство образования Пензенской области

Как сообщает пресс-служба регионального министерства образования, по итогам проверки удалось выяснить, что фотография, разошедшаяся по интернету и ряду местных СМИ, оказалась шуткой нескольких учеников. Ребята не ожидали, что эта публикация вызовет такой ажиотаж.

- Мы всегда готовы к диалогу с СМИ и совместному решению проблем, - отметил министр образования региона Александр Воронков. – Для объективной оценки любой ситуации нужно давать слово всем сторонам.

Руководителям школ региона рекомендовано усилить работу по обеспечению качества питания.