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Общество21 марта 2021 16:44

Доброго здоровья, счастья и благополучия!

Валерий Лидин поздравил работников бытового обслуживания населения и ЖКХ Пензенской области с профессиональным праздником
Виктор ВИКТОРОВ
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Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области

Пензенских тружеников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства отличает ответственный подход к делу, неравнодушие и внимательное отношение к людям. Вы обеспечиваете тепло и свет в наших домах и учреждениях, поддерживаете порядок во дворах и на общественных территориях.

От имени депутатов Законодательного Собрания желаю вам неиссякаемой энергии, стабильности в профессиональной деятельности. Доброго здоровья, счастья и благополучия вам, вашим родным и близким!

Валерий Лидин,

Председатель Законодательного Собрания Пензенской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия»