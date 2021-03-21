Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области

Пензенских тружеников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства отличает ответственный подход к делу, неравнодушие и внимательное отношение к людям. Вы обеспечиваете тепло и свет в наших домах и учреждениях, поддерживаете порядок во дворах и на общественных территориях.

От имени депутатов Законодательного Собрания желаю вам неиссякаемой энергии, стабильности в профессиональной деятельности. Доброго здоровья, счастья и благополучия вам, вашим родным и близким!

Валерий Лидин,

Председатель Законодательного Собрания Пензенской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия»