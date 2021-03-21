Чемпионат и первенство области по брейкингу состоялись в Пензе

Фото: Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Пензенской области

Брейкинг (более известный как «брейк-данс») – разновидность уличного танца, имеющая прямое отношение к хип-хоп культуре. Несмотря на то, что данный вид спорта официального включен в программу Олимпийских игр 2024 года в Париже, соревнования нелюбительского уровня прошли в нашем регионе впервые.

В них приняли участие более 100 спортсменов различных возрастных категорий – от семи лет до тех, кому уже больше 19. Их танцы оценивались с точки зрения музыкальности, оригинальности композиции, физической выносливости и других параметров.